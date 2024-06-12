2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102710033

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102710033

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102710033 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 320,22724

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 260.53

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102710033   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 320,22724

Başarı Sıralaması: 260.53

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,92226

Başarı Sıralaması:  251.193

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,72701

Başarı Sıralaması :  238.828

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,01522

Başarı Sıralaması:  239

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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