2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları ( Önlisans ) 102751375 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü tercih kod numarası 102751375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Biga Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Puanı: 259,80905

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.450.467

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102751375

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 259,80905

Başarı Sıralaması: 1.450.467

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,46871

Başarı Sıralaması: 1.364.766

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.41661

Başarı Sıralaması: 1446887

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31