2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 102750095 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 102750095 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 356,76564

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 382.658

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102750095

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 356,76564

Başarı Sıralaması: 382.658

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,53823

Başarı Sıralaması: 386.103

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286.76065

Başarı Sıralaması: 444030

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62