2024 Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201050719

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201050719

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Çağ Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 201050719 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 311,77201

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 335.689

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050719   

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,77201

Başarı Sıralaması: 335.689

Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,90334

Başarı Sıralaması:  290.904

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,45665

Başarı Sıralaması :  223.635

Kontenjan 2021 :  4+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,66739

Başarı Sıralaması:  338

Kontenjan 2020 :  4+0

Yerleşen 2020 : 4

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Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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