2024 Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201010148

Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201010148

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Çağ Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü tercih kod numarası 201010148 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü Taban Puanı: 290,62327

Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7

Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 482.412

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201010148   

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,62327

Başarı Sıralaması: 482.412

Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,55233

Başarı Sıralaması:  302.64

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,67690

Başarı Sıralaması :  272.596

Kontenjan 2021 :  4+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,38232

Başarı Sıralaması:  369

Kontenjan 2020 :  4+0

Yerleşen 2020 : 4

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Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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