2024 Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201010493

Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201010493

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Çağ Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 201010493 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 325,19504

Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 203.788

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201010493   

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,19504

Başarı Sıralaması: 203.788

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,34225

Başarı Sıralaması:  190.385

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,03726

Başarı Sıralaması :  221.248

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,14387

Başarı Sıralaması:  223

Kontenjan 2020 :  12+0

Yerleşen 2020 : 12

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Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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