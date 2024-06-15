2024 Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201010493

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 201010493 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 325,19504
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 203.788
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201010493
ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,19504
Başarı Sıralaması: 203.788
Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328,34225
Başarı Sıralaması: 190.385
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: 8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 272,03726
Başarı Sıralaması : 221.248
Kontenjan 2021 : 10+0
Yerleşen 2021 : 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,14387
Başarı Sıralaması: 223
Kontenjan 2020 : 12+0
Yerleşen 2020 : 12
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.