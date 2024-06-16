2024 Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 201050686 %50 İndirimli

201050686 | Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 201050686 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 201050686 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi   Sosyal Hizmetler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler   Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-29 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 226,52428

Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.045.379

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050686

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 226,52428

Başarı Sıralaması: 2.045.379

Kontenjan 2022 – 2023 : 29+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-29

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,03719

Başarı Sıralaması:  2.456.728

Kontenjan 2022:  20+0

Yerleşen 2022:  Doldu-20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1523737

Kontenjan 2021:  33+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-2

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