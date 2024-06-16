2024 Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 201050686 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 201050686 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çağ Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Sosyal Hizmetler Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 29+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne Doldu-29 kişi yerleşmiştir.
Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 226,52428
Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.045.379
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201050686
ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Hizmetler
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 226,52428
Başarı Sıralaması: 2.045.379
Kontenjan 2022 – 2023 : 29+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-29
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 208,03719
Başarı Sıralaması: 2.456.728
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: Doldu-20
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1523737
Kontenjan 2021: 33+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-2