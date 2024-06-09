2024 Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201010545

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çağ Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 201010545 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 82+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

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Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 329,36816

Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 242.769

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201010545

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,36816

Başarı Sıralaması: 242.769

Kontenjan 2023 – 2024 : 82+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,21336

Başarı Sıralaması: 220.542

Kontenjan 2022: 80+0

Yerleşen 2022: 80

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 281,29344

Başarı Sıralaması : 216.191

Kontenjan 2021 : 76+0

Yerleşen 2021 : 76

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,41459

Başarı Sıralaması: 209

Kontenjan 2020 : 57+0

Yerleşen 2020 : 57

Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.