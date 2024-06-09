2024 Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201010545

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çağ Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 201010545 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 82+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 329,36816
Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82
Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 242.769
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201010545
ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 329,36816
Başarı Sıralaması: 242.769
Kontenjan 2023 – 2024 : 82+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 82
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,21336
Başarı Sıralaması: 220.542
Kontenjan 2022: 80+0
Yerleşen 2022: 80
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 281,29344
Başarı Sıralaması : 216.191
Kontenjan 2021 : 76+0
Yerleşen 2021 : 76
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,41459
Başarı Sıralaması: 209
Kontenjan 2020 : 57+0
Yerleşen 2020 : 57
Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.