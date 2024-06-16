2024 Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 201050659 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 201050659 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çağ Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-31 kişi yerleşmiştir.
Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 233,62806
Çağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.909.451
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201050659
ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi
FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 233,62806
Başarı Sıralaması: 1.909.451
Kontenjan 2022 – 2023 : 31+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 210,22390
Başarı Sıralaması: 2.403.160
Kontenjan 2022: 24+0
Yerleşen 2022: Doldu-24
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1459365
Kontenjan 2021: 29+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-3