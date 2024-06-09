2024 Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201010254

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Çağ Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 201010254 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 166+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 166 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 376,74667

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Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 166

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 89.089

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201010254

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 376,74667

Başarı Sıralaması: 89.089

Kontenjan 2023 – 2024 : 166+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 166

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,54318

Başarı Sıralaması: 93.954

Kontenjan 2022: 160+0

Yerleşen 2022: 160

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,41275

Başarı Sıralaması : 104.15

Kontenjan 2021 : 161+0

Yerleşen 2021 : 161

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,58809

Başarı Sıralaması: 58.2

Kontenjan 2020 : 142+0

Yerleşen 2020 : 142

Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.