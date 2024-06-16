2024 Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201050253 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 201050253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çağ Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 56+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-56 kişi yerleşmiştir.
Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 234,76346
Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.888.097
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201050253
ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 234,76346
Başarı Sıralaması: 1.888.097
Kontenjan 2022 – 2023 : 56+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-56
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,87753
Başarı Sıralaması: 2.089.091
Kontenjan 2022: 48+0
Yerleşen 2022: Doldu-48
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1605967
Kontenjan 2021: 43+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-17