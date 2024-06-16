2024 Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201050253 %50 İndirimli

201050253 | Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi Dış Ticaret ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201050253 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 201050253 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 56+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-56 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 234,76346

Çağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.888.097

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050253

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 234,76346

Başarı Sıralaması: 1.888.097

Kontenjan 2022 – 2023 : 56+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-56

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,87753

Başarı Sıralaması:  2.089.091

Kontenjan 2022:  48+0

Yerleşen 2022:  Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1605967

Kontenjan 2021:  43+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-17

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