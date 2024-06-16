2024 Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201050235 %50 İndirimli

201050235 | Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201050235 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 201050235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık   Bölümü kontenjanı 33+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-33 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 230,55535

Çağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.967.643

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050235

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 230,55535

Başarı Sıralaması: 1.967.643

Kontenjan 2022 – 2023 : 33+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-33

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,46229

Başarı Sıralaması:  2.272.048

Kontenjan 2022:  28+0

Yerleşen 2022:  Doldu-28

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1571987

Kontenjan 2021:  30+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-9

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