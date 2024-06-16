2024 Çağ Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201050447 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201050447 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 13+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Dolmadı-14 kişi yerleşmiştir.

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Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 315,48668

Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 710.994

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050447

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 315,48668

Başarı Sıralaması: 710.994

Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,00647

Başarı Sıralaması: 614.934

Kontenjan 2022: 16+0

Yerleşen 2022: Doldu-16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266.55984

Başarı Sıralaması: 613303

Kontenjan 2021: 12+0

Yerleşen 2021: Doldu-12