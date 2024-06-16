2024 Çağ Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201050447 Burslu

201050447 | Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi Adalet ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Çağ Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201050447 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201050447 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 13+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Dolmadı-14 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 315,48668

Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 710.994

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050447

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 315,48668

Başarı Sıralaması: 710.994

Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-14

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,00647

Başarı Sıralaması:  614.934

Kontenjan 2022:  16+0

Yerleşen 2022:  Doldu-16

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266.55984

Başarı Sıralaması:  613303

Kontenjan 2021:  12+0

Yerleşen 2021:  Doldu-12

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102190176 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Gıda Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 102190176 Ücretsiz
2024 İstanbul Topkapı Üni. İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 205050859 %50 İndirimli
2024 İstanbul Topkapı Üni. İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 205050859 %50 İndirimli
2024 Atatürk Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101450929 Ücretsiz
2024 Atatürk Üniversitesi Kimya Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101450929 Ücretsiz
2024 Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107451133 Ücretsiz
2024 Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107451133 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları