2024 Çağ Üni. Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201050720

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Çağ Üni. Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 201050720

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Çağ Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 201050720 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü kontenjanı 33+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 245,46390

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 33

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 941.239

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050720   

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,46390

Başarı Sıralaması: 941.239

Kontenjan 2023 – 2024 : 33+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,94953

Başarı Sıralaması:  865.926

Kontenjan 2022:  25+0

Yerleşen 2022: 25

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  16+0

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  20+0

Yerleşen 2020 : 5

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Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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