2024 Bursa Uludağ Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109710375

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 109710375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 110+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 116 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 425,13419
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 116
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 82.213
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710375
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 425,13419
Başarı Sıralaması: 82.213
Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 116
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,91549
Başarı Sıralaması: 73.004
Kontenjan 2022: 110+3
Yerleşen 2022: 113
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 377,15584
Başarı Sıralaması : 63.674
Kontenjan 2021 : 110+3
Yerleşen 2021 : 113
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 434,28532
Başarı Sıralaması: 68.3
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.