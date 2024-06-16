2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109750126 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109750126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 281,80127

Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.118.971

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109750126

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 281,80127

Başarı Sıralaması: 1.118.971

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,13816

Başarı Sıralaması: 1.040.228

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.52904

Başarı Sıralaması: 1115821

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62