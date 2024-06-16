2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109750577 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 109750577 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turist Rehberliği Bölümü İznik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Turist Rehberliği Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 278,92334

Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.159.776

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109750577

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Turist Rehberliği

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,92334

Başarı Sıralaması: 1.159.776

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,70832

Başarı Sıralaması: 1.248.325

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.37655

Başarı Sıralaması: 1295669

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52