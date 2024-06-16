2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109750735 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109750735 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tohumculuk Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tohumculuk Teknolojisi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 236,58929

Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.854.203

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109750735

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Tohumculuk Teknolojisi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 236,58929

Başarı Sıralaması: 1.854.203

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,50838

Başarı Sıralaması: 2.049.866

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1614205

Kontenjan 2021: 20+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-10