2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109751196 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109751196 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi Bölümü İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-49 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 248,97383

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.632.189

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109751196

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,97383

Başarı Sıralaması: 1.632.189

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-49

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,33630

Başarı Sıralaması: 1.470.587

Kontenjan 2022: 46+2

Yerleşen 2022: Doldu-48

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188.80561

Başarı Sıralaması: 1591082

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36