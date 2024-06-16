2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109751187 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109751187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 290,75791
Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 998.352
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109751187
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 290,75791
Başarı Sıralaması: 998.352
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,72679
Başarı Sıralaması: 930.319
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230.83732
Başarı Sıralaması: 1020633
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62