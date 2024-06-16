2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109751566 Ücretsiz

109751566 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 109751566 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü tercih kod numarası 109751566 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Tarım Makineleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tarım Makineleri   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Makineleri   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Tarım Makineleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Puanı: 259,34243

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.458.110

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109751566

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Makineleri

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 259,34243

Başarı Sıralaması: 1.458.110

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,46082

Başarı Sıralaması:  1.416.001

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193.09235

Başarı Sıralaması:  1549730

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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