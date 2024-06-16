2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 109752061 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü tercih kod numarası 109752061 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Karacabey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Puanı: 232,31859
Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.934.173
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109752061
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Süt ve Besi Hayvancılığı
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 232,31859
Başarı Sıralaması: 1.934.173
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,29431
Başarı Sıralaması: 1.983.678
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1622297
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-31