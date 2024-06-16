2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109790460 Ücretsiz

109790460 | Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109790460 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109790460 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Seramik ve Cam Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Seramik ve Cam Tasarımı   Bölümü   İznik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Seramik ve Cam Tasarımı   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Seramik ve Cam Tasarımı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 242,38879

Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.747.986

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109790460

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Seramik ve Cam Tasarımı

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,38879

Başarı Sıralaması: 1.747.986

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,70794

Başarı Sıralaması:  1.773.928

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022:  Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1609177

Kontenjan 2021:  25+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-21

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