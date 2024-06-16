2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 109751257 Ücretsiz

109751257 | Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 109751257 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 109751257 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü   İnegöl Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 263,55460

Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.390.421

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109751257

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 263,55460

Başarı Sıralaması: 1.390.421

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,79387

Başarı Sıralaması:  1.293.914

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.69676

Başarı Sıralaması:  1207402

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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