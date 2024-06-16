2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109790389 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109790389 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 327,10554

Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 600.425

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109790389

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 327,10554

Başarı Sıralaması: 600.425

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,21951

Başarı Sıralaması: 604.434

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.98871

Başarı Sıralaması: 648641

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31