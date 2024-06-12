2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109710348

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 109710348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 110+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 393,24935
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 119.274
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710348
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 393,24935
Başarı Sıralaması: 119.274
Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 113
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,26119
Başarı Sıralaması: 119.811
Kontenjan 2022: 110+3
Yerleşen 2022: 113
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 336,71104
Başarı Sıralaması : 107.847
Kontenjan 2021 : 110+3
Yerleşen 2021 : 113
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,25956
Başarı Sıralaması: 89.8
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.