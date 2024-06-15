2024 Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109730194

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109730194

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi   İlahiyat Fakültesi   İlahiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Bölümü tercih kod numarası 109730194 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat  Bölümü kontenjanı 135+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat  Bölümüne 143 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Taban Puanı: 330,85946

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 143

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 178.431

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109730194   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 330,85946

Başarı Sıralaması: 178.431

Kontenjan 2023 – 2024 : 135+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 143

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,64599

Başarı Sıralaması:  148.471

Kontenjan 2022:  135+4

Yerleşen 2022: 139

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 288,79955

Başarı Sıralaması :  150.346

Kontenjan 2021 :  135+4

Yerleşen 2021 : 139

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,60017

Başarı Sıralaması:  65

Kontenjan 2020 :  150+4

Yerleşen 2020 : 154

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Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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