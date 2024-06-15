2024 Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109730194

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 109730194 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 135+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 143 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 330,85946
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 143
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 178.431
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109730194
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 330,85946
Başarı Sıralaması: 178.431
Kontenjan 2023 – 2024 : 135+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 143
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,64599
Başarı Sıralaması: 148.471
Kontenjan 2022: 135+4
Yerleşen 2022: 139
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,79955
Başarı Sıralaması : 150.346
Kontenjan 2021 : 135+4
Yerleşen 2021 : 139
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 349,60017
Başarı Sıralaması: 65
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.