2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109710215

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 109710215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 220+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 426,17612

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 226

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 15.492

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710215

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 426,17612

Başarı Sıralaması: 15.492

Kontenjan 2023 – 2024 : 220+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 226

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 424,80483

Başarı Sıralaması: 22.378

Kontenjan 2022: 240+6

Yerleşen 2022: 246

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,46364

Başarı Sıralaması : 26.231

Kontenjan 2021 : 240+6

Yerleşen 2021 : 246

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,88219

Başarı Sıralaması: 13.1

Kontenjan 2020 : 220+6

Yerleşen 2020 : 226

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.