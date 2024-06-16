2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 109750541 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 109750541 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü İznik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Dolmadı-57 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 265,36557

Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.362.047

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109750541

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,36557

Başarı Sıralaması: 1.362.047

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-57

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,08030

Başarı Sıralaması: 1.181.992

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222.27346

Başarı Sıralaması: 1132733

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57