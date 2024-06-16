2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 109750426 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 109750426 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 284,82955
Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.077.343
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109750426
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Harita ve Kadastro
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 284,82955
Başarı Sıralaması: 1.077.343
Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,26423
Başarı Sıralaması: 986.06
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234.0672
Başarı Sıralaması: 981179
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Doldu-57