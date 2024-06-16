2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109771207 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109771207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 320,35019

Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 662.76

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109771207

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 320,35019

Başarı Sıralaması: 662.76

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,00855

Başarı Sıralaması: 669.293

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255.09006

Başarı Sıralaması: 734442

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62