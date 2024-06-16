2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 109770121 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü tercih kod numarası 109770121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Kalıpçılık Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanı: 278,31127

Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.168.542

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109770121

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstriyel Kalıpçılık

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 278,31127

Başarı Sıralaması: 1.168.542

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,60847

Başarı Sıralaması: 1.130.599

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.77985

Başarı Sıralaması: 1275318

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41