2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 109750214 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü tercih kod numarası 109750214 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Kalıpçılık Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanı: 285,87398
Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.063.096
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109750214
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Endüstriyel Kalıpçılık
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 285,87398
Başarı Sıralaması: 1.063.096
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,66825
Başarı Sıralaması: 1.073.739
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.72456
Başarı Sıralaması: 1180413
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62