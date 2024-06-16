2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109790461 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 109790461 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 267,85461

Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.323.556

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109790461

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 267,85461

Başarı Sıralaması: 1.323.556

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,91791

Başarı Sıralaması: 1.357.266

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205.23683

Başarı Sıralaması: 1372986

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52