2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 109771394 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109771394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 290,74458

Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 998.562

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109771394

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 290,74458

Başarı Sıralaması: 998.562

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,44936

Başarı Sıralaması: 970.941

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.16104

Başarı Sıralaması: 1004432

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62