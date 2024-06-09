2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109730104

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü tercih kod numarası 109730104 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonometri Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Ekonometri Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü Taban Puanı: 262,31125
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 103
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü Başarı Sıralaması: 746.118
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109730104
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 262,31125
Başarı Sıralaması: 746.118
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 103
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,55464
Başarı Sıralaması: 799.266
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,28723
Başarı Sıralaması: 700
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.