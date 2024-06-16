2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109751733 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 109751733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 288,80567
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.023.835
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109751733
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 288,80567
Başarı Sıralaması: 1.023.835
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,65914
Başarı Sıralaması: 871.562
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245.701
Başarı Sıralaması: 845014
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67