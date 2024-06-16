2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109751733 Ücretsiz

109751733 | Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 109751733 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 109751733 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 288,80567

Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.023.835

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109751733

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 288,80567

Başarı Sıralaması: 1.023.835

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,65914

Başarı Sıralaması:  871.562

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245.701

Başarı Sıralaması:  845014

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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