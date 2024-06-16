2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109790471 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109790471 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü İznik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 235,99445

Bursa Uludağ Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.865.194

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109790471

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Çini Sanatı ve Tasarımı

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,99445

Başarı Sıralaması: 1.865.194

Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,91278

Başarı Sıralaması: 1.727.903

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: Doldu-26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1553098

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-20