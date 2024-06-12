2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109710569

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem MühendisliğiBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109710569

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Biyosistem Mühendisliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü tercih kod numarası 109710569 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyosistem Mühendisliği    Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Biyosistem Mühendisliği    Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü Taban Puanı: 294,10575

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 350.908

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710569   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 294,10575

Başarı Sıralaması: 350.908

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,70237

Başarı Sıralaması:  345.611

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,51476

Başarı Sıralaması :  361.468

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,74608

Başarı Sıralaması:  343

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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