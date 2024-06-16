2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma Taban Puanları ( Önlisans ) 109790390 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 109790390 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bitki Koruma Bölümü Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 268,39081

Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.315.342

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109790390

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Bitki Koruma

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 268,39081

Başarı Sıralaması: 1.315.342

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,78090

Başarı Sıralaması: 1.157.005

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.50516

Başarı Sıralaması: 1116160

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31