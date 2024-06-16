2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109751584 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 109751584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 247,78545
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.652.630
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109751584
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Bahçe Tarımı
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 247,78545
Başarı Sıralaması: 1.652.630
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,25256
Başarı Sıralaması: 1.563.622
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 184.33943
Başarı Sıralaması: 1611702
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41