2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109751584 Ücretsiz

109751584 | Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 109751584 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 109751584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Bahçe Tarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı   Bölümü   Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 247,78545

Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.652.630

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109751584

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 247,78545

Başarı Sıralaması: 1.652.630

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,25256

Başarı Sıralaması:  1.563.622

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184.33943

Başarı Sıralaması:  1611702

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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