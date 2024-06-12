2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109710499

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 109710499 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Bitkileri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 284,82143
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 391.678
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710499
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 284,82143
Başarı Sıralaması: 391.678
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,45077
Başarı Sıralaması: 370.258
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 229,89967
Başarı Sıralaması : 370.056
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,17909
Başarı Sıralaması: 356
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.