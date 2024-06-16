2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 109752131 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 109752131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 293,71584

Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 959.939

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109752131

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Atçılık ve Antrenörlüğü

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 293,71584

Başarı Sıralaması: 959.939

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,84237

Başarı Sıralaması: 824.16

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.6437

Başarı Sıralaması: 962495

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31