2024 Bursa Uludağ Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109730273

Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Uludağ Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109730273

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 109730273 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 291,72586

Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 473.898

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109730273   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 291,72586

Başarı Sıralaması: 473.898

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,56938

Başarı Sıralaması:  461.362

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,77868

Başarı Sıralaması :  479.231

Kontenjan 2021 :  100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,13447

Başarı Sıralaması:  360

Kontenjan 2020 :  100+3

Yerleşen 2020 : 103

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Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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