2024 Bursa Uludağ Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109710224

Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Uludağ Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109710224

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü tercih kod numarası 109710224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Taban Puanı: 288,53372

Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü Başarı Sıralaması: 499.396

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710224   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,53372

Başarı Sıralaması: 499.396

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,02038

Başarı Sıralaması:  511.916

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 230,38702

Başarı Sıralaması :  528.462

Kontenjan 2021 :  100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,69862

Başarı Sıralaması:  459

Kontenjan 2020 :  100+3

Yerleşen 2020 : 103

taban-taban-puanlari.jpg

Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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