2024 Bursa Teknik Üniversitesi Orman MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102410072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102410072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Orman Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Orman Mühendisliği Bölümüne 54 kişi yerleşmiştir.
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 304,46305
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 54
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 311.275
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102410072
ÜNİVERSİTE: Bursa Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Orman Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 304,46305
Başarı Sıralaması: 311.275
Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 291,59204
Başarı Sıralaması: 320.92
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: 52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 238,05376
Başarı Sıralaması : 338.714
Kontenjan 2021 : 52+2
Yerleşen 2021 : 54
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,44759
Başarı Sıralaması: 344
Kontenjan 2020 : 50+2
Yerleşen 2020 : 52
Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.