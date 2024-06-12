2024 Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102410190

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102410190

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102410190 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 466,37365

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 88

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 43.641

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102410190   

ÜNİVERSİTE: Bursa Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 466,37365

Başarı Sıralaması: 43.641

Kontenjan 2023 – 2024 : 85+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 88

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,74635

Başarı Sıralaması:  47.353

Kontenjan 2022:  85+3

Yerleşen 2022: 88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 384,68405

Başarı Sıralaması :  56.623

Kontenjan 2021 :  85+3

Yerleşen 2021 : 88

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 441,08120

Başarı Sıralaması:  62.3

Kontenjan 2020 :  75+2

Yerleşen 2020 : 77

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Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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