2024 Bursa Teknik Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102410151

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 102410151 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 327,44263

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 251.912

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102410151

ÜNİVERSİTE: Bursa Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,44263

Başarı Sıralaması: 251.912

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,53540

Başarı Sıralaması: 278.427

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,98574

Başarı Sıralaması : 318.891

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,83510

Başarı Sıralaması: 309

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.