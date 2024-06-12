2024 Bursa Teknik Üni. Orman Endüstrisi MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 102410133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102410133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

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Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 284,97834

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 390.949

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102410133

ÜNİVERSİTE: Bursa Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Orman Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 284,97834

Başarı Sıralaması: 390.949

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,62725

Başarı Sıralaması: 399.962

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 21

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,36883

Başarı Sıralaması: 400

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.