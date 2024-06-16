2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 107370828 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 107370828 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Güvenlik Bölümü Gölhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 223,49540

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.104.736

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107370828

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Güvenlik

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 223,49540

Başarı Sıralaması: 2.104.736

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,56932

Başarı Sıralaması: 2.269.335

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1610545

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-9